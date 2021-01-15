أمريكا تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران

قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران، اليوم الجمعة، ترتبط بقطاع المعادن والأسلحة التقليدية.وهذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضها الرئيس دونالد ترامب على اقتصاد إيران بهدف إجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.ولم ترد وزارتا الخارجية والعدل الأمريكيتان على طلبات بالتعقيب.