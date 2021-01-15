بلاك روك تبيع حصة بقيمة 200 مليون دولار في شركة اتصالات صينية

أظهر إشعار لسوق الأسهم اليوم الجمعة، أن بلاك روك باعت تقريبا كامل حصتها في شركة تشاينا تليكوم الخاضعة لحظر جديد على الاستثمار الأمريكي.يأتي التحرك في الوقت الذي يسارع فيه مستثمرون أمريكيون للتخارج من الأسهم الخاضعة للعقوبات، التي تحظر على الأمريكيين تملك شركات تعتبرها واشنطن على صلة بالجيش الصيني.وأظهر إشعار لبورصة هونج كونج أن أكبر مدير للأصول في العالم باع 818 مليون سهم في تشاينا تليكوم، واحدة من بين 44 شركة تخضع للعقوبات، بسعر 1.92 دولار هونج كونج في المتوسط يوم الثلاثاء، بانخفاض 12 بالمئة عن سعر إغلاق اليوم ذاته.ولم يذكر الإشعار سبب عملية البيع البالغة قيمتها 1.6 مليار دولار هونج كونج (206 ملايين دولار)، والتي قلصت حصة بلاك روك في تشاينا تليكوم من 6.1 بالمئة إلى 0.2 بالمئة. ولم يصدر تعليق فوريعن بلاك روك.وقالت بلاك روك يوم الاثنين إن مؤشرها للصناديق عدل حيازاته ليتماشى مع قرارات إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات بحذف تشاينا تليكوم وغيرها من الشركات الخاضعة للعقوبات من مؤشراتها القياسية.