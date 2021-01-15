صدر حديثا.. رواية «الرحلة» لـ نور محمود

صدر حديثا عن دار إضافة للنشر والتوزيع رواية "الرحلة" للكتابة الشابة نور محمود، تأتي الرواية في 188 صفحة من القطع المتوسط.وتدور رواية "الرحلة" حول رحلة حقيقية تقوم بها البطلة هربًا من تأزم حياة المدينة إلى الطبيعة البكر الحانية بحثًا عن الراحة والطمانيينة والكشف عن ذاتها الحقيقية.وقالت الكاتبة الروائية نور محمود في تصريحات ل "الدستور" إن روايتها الأولى "الرحلة" صدت في نهايات ٢٠٢٠، وهي مستوحاة من شخصيات وأحداث حقيقية. تدور أحداثها عن فتاة تفقد الشغف فى كل شيئ بعد تخرجها من الجامعة. لذلك تقرر الذهاب إلى مكان هادئ، وتبدأ فى اكتشاف نفسها أكثر. تصادف بعض الأشخاص، وتعلم قصصهم مما يجعلها تكتب ما تشعر بيه كل يوم فى رسالة. وفى نهاية رحلتها تكتشف من تكون وما الذي كانت تفتقده في حياتها".وتشير الروائية نور محمو إلى أن "عمري لم يتجاوز بعد الحادية والعشرين من العمر، مازلت طالبة في كلية تجارة عين شمس القسم الفرنسي التابع لجامعة بواتيه فى فرنسا فى عامى الثالث، ما جعلنى أكتب تلك الرواية هو شعورى بأن هذه القصص ستلهم الكثير وتضعهم هم أيضًا فى الطريق الصحيح".وتختم نور محمود بالإشارة إلى أن "تجربة الكتابة بالنسبة لى ليست جديدة، ولكن الجديد هو أن يرى كل هذا الكم من الناس ما أقوم بكتابته".