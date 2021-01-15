لغز «تميمة كأس اليد» و«وظائف النيابة» في نشرة الحوادث
الجمعة 15/يناير/2021 - 04:23 م
محمد عيسىطباعة
تقدم "الدستور" نشرة الحوادث، اليوم الجمعة، في مصر، أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.
نشرة الحوادث اليوم الجمعة 15-1-2021
جهود أمنية لكشف غموض تحطيم تميمة كأس العالم لكرة اليد فى الجيزة (صور)
فوجئ المسئولون عن أحد الهناجر بمدينة 6 أكتوبر، بتحطيم تمثال تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في مصر، فتم تحرير محضر بالواقعة.
القبض على عاطلين يديران مصنعا لإنتاج الحشيش بالهرم
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل لاتهامه بإدارة مصنع لإنتاج مخدر الحشيش، برفقة آخر داخل عقار بمنطقة الهرم، في محافظة الجيزة.
بالنقل من جهات أخرى.. النيابة تعلن عن حاجتها لوظائف
أعلنت إدارة النيابات بالنيابة العامة، عن وظائف جديدة للعاملين بالجهات الحكومية بالدولة، وذلك من خلال نقل عدد من العاملين للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهم المالية بمختلف محافظات الجمهورية.
التحقيق مع عاطل متهم في 29 قضية بالجيزة
تستكمل النيابة العامة بمحافظة الجيزة، تحقيقاتها مع عاطل متهم في 29 قضية متنوعة، للوقوف على ظروف وملابسات ارتكابه جرائم القتل والسرقة بالإكراه في تلك القضايا، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول تلك الجرائم، لاستكمال التحقيقات.
«الفتوى»: من حق العامل الاستمرار في عمله حتى لو صدر ضده حكما جنائيا
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية العامل الصادر بحقه حكم جنائي بالحبس من محكمة جنح امن الدولة طوارئ في العودة الى عمله لحين التصديق على الحكم من رئيس الجمهورية او من ينيبه عنه.
مجازاة 5 مسؤولين بشركة بترول للاستيلاء على أموال رحلة عمرة
قضت المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية، بمجازاة وعقوبات رادعة على 5 مسؤولين بشركة لتكرير البترول، وذلك بعد ثبوت استيلاء بعضهم علي أموال اللجنة الرياضية والاجتماعية، عن رحلة العمرة التي نظمتها الشركة لعام 2018.
محكمة تصرح لسيدة بالطعن في دستورية عدم تطبيق الشريعة المسيحية بالإرث
قضت الدائرة (12 -188 سابقا) شئون أسرة بمحكمة استئناف القاهرة، بتعليق نظر استئناف مقدم من سيدة مسيحية ضد شقيقها، للمطالبة بالحصول على نصيبها من إرث عمتها وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية.
نشرة الحوادث اليوم الجمعة 15-1-2021
جهود أمنية لكشف غموض تحطيم تميمة كأس العالم لكرة اليد فى الجيزة (صور)
فوجئ المسئولون عن أحد الهناجر بمدينة 6 أكتوبر، بتحطيم تمثال تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في مصر، فتم تحرير محضر بالواقعة.
القبض على عاطلين يديران مصنعا لإنتاج الحشيش بالهرم
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل لاتهامه بإدارة مصنع لإنتاج مخدر الحشيش، برفقة آخر داخل عقار بمنطقة الهرم، في محافظة الجيزة.
بالنقل من جهات أخرى.. النيابة تعلن عن حاجتها لوظائف
أعلنت إدارة النيابات بالنيابة العامة، عن وظائف جديدة للعاملين بالجهات الحكومية بالدولة، وذلك من خلال نقل عدد من العاملين للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهم المالية بمختلف محافظات الجمهورية.
التحقيق مع عاطل متهم في 29 قضية بالجيزة
تستكمل النيابة العامة بمحافظة الجيزة، تحقيقاتها مع عاطل متهم في 29 قضية متنوعة، للوقوف على ظروف وملابسات ارتكابه جرائم القتل والسرقة بالإكراه في تلك القضايا، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول تلك الجرائم، لاستكمال التحقيقات.
«الفتوى»: من حق العامل الاستمرار في عمله حتى لو صدر ضده حكما جنائيا
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية العامل الصادر بحقه حكم جنائي بالحبس من محكمة جنح امن الدولة طوارئ في العودة الى عمله لحين التصديق على الحكم من رئيس الجمهورية او من ينيبه عنه.
مجازاة 5 مسؤولين بشركة بترول للاستيلاء على أموال رحلة عمرة
قضت المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية، بمجازاة وعقوبات رادعة على 5 مسؤولين بشركة لتكرير البترول، وذلك بعد ثبوت استيلاء بعضهم علي أموال اللجنة الرياضية والاجتماعية، عن رحلة العمرة التي نظمتها الشركة لعام 2018.
محكمة تصرح لسيدة بالطعن في دستورية عدم تطبيق الشريعة المسيحية بالإرث
قضت الدائرة (12 -188 سابقا) شئون أسرة بمحكمة استئناف القاهرة، بتعليق نظر استئناف مقدم من سيدة مسيحية ضد شقيقها، للمطالبة بالحصول على نصيبها من إرث عمتها وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية.