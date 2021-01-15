لغز «تميمة كأس اليد» و«وظائف النيابة» في نشرة الحوادث

تقدم "الدستور" نشرة الحوادث، اليوم الجمعة، في مصر، أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.جهود أمنية لكشف غموض تحطيم تميمة كأس العالم لكرة اليد فى الجيزة (صور)فوجئ المسئولون عن أحد الهناجر بمدينة 6 أكتوبر، بتحطيم تمثال تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في مصر، فتم تحرير محضر بالواقعة.ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل لاتهامه بإدارة مصنع لإنتاج مخدر الحشيش، برفقة آخر داخل عقار بمنطقة الهرم، في محافظة الجيزة.أعلنت إدارة النيابات بالنيابة العامة، عن وظائف جديدة للعاملين بالجهات الحكومية بالدولة، وذلك من خلال نقل عدد من العاملين للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهم المالية بمختلف محافظات الجمهورية.تستكمل النيابة العامة بمحافظة الجيزة، تحقيقاتها مع عاطل متهم في 29 قضية متنوعة، للوقوف على ظروف وملابسات ارتكابه جرائم القتل والسرقة بالإكراه في تلك القضايا، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول تلك الجرائم، لاستكمال التحقيقات.انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية العامل الصادر بحقه حكم جنائي بالحبس من محكمة جنح امن الدولة طوارئ في العودة الى عمله لحين التصديق على الحكم من رئيس الجمهورية او من ينيبه عنه.قضت المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية، بمجازاة وعقوبات رادعة على 5 مسؤولين بشركة لتكرير البترول، وذلك بعد ثبوت استيلاء بعضهم علي أموال اللجنة الرياضية والاجتماعية، عن رحلة العمرة التي نظمتها الشركة لعام 2018.قضت الدائرة (12 -188 سابقا) شئون أسرة بمحكمة استئناف القاهرة، بتعليق نظر استئناف مقدم من سيدة مسيحية ضد شقيقها، للمطالبة بالحصول على نصيبها من إرث عمتها وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية.