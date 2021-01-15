«المهندسين» تعلن موعد انعقاد الجمعية العمومية للشُعب

تعقد النقابة العامة للمهندسين، الجمعية العمومية العادية للشعب الهندسية "يناير 2021"، وذلك بمقر النقابة العامة للمهندسين، وذلك في الفترة من 27 يناير حتى 31 يناير.وحددت النقابة العامة للمهندسين، مواعيد الجمعية العمومية للشعب المختلفة، والتي تبدأ يوم الأربعاء 27 يناير بشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، ويعقبها باقي الشعب.ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ربع أعضاء الجمعية العمومية العادية للشعبة، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ويتم بحضور 50 عضوا طبقا للقانون 66 لسنة 1974 وإلا يتم تأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين حتى يكتمل هذا العدد "50 عضوا".