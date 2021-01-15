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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة يتفقدان منشآت «سيتي كلوب»

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:23 م
محافظ كفر الشيخ ووزير
محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فرع نادي سيتى كلوب كفر الشيخ؛ لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بالفرع وإعطاء إشارة البدء في تجهيز النادي للافتتاح.

وأبدى محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة إعجابهما الشديد بكم الأعمال الهائل الذي يجري تنفيذه داخل فرع النادي بكفر الشيخ والذي سيكون صرحا رياضيا عظيما يخدم أهالي محافظة كفر الشيخ والمدن المجاورة لها.

ورافق الوزير والمحافظ، خلال جولتهما بنادي سيتي كلوب كفر الشيخ، عمرو البشبيشى نائب المحافظ، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة المالكة لمشروع أندية سيتي كلوب.

قال الدكتور أشرف صبحي، إن جهود الوزارة مستمرة في تطوير البنية الإنشائية التحتية الرياضية، وفقًا لرؤية القيادة السياسية، والتي تراعي الأبعاد الاقتصادية لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال التعاون مع شركة استادات القابضة، مؤكدًا أن المستفيد من هذا التطوير هو المواطن، فسيتم تقديم خدمات رياضية واجتماعية تناسب جميع المواطنين في محافظات مصر المختلفة.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن شركة استادات القابضة لها دور كبير في تطوير استاد المدينة وتحويله إلى نادي سيتى كلوب ليضاهي أفضل الأندية الحديثة العالمية، موجهًا الشكر للشركة الوطنية استادات التي تمكنت من تحويل استاد المدينة إلى نادي يوجد به كافة الإمكانيات".

وأضاف محافظة كفر الشيخ، أصبحت المحافظة: الآن تمتلك ناديا يضاهي أكبر الأندية ولا يقل عن نادي الجزيرة، نظرا لما تم توفيره من إمكانيات لتقديم هذا النموذج الرائع"، مشيدًا بشركة استادات على دورها المجتمعي في المحافظة الذي لم يقتصر دورها فقط داخل استاد المدينة، بل امتد لتحملها تكلفة تجديد الحديقة الرئيسية للمدينة، ووضع بها ألعاب مماثلة للألعاب بالنادي، مؤكدًا أن وجود نادي بحجم سيتي كلوب في المدينة أحدث طفرة كبيرة في المحافظة ككل ومنحنا تنفس كبير وبات لنا شكل مختلف".

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تقدم خدمات متعددة للمواطن، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فمحافظة كفر الشيخ تعيش أزهى عصورها، فبعد افتتاح متحف كفر الشيخ القومي، وجاري العمل في حل مشكلة الإسكان الاجتماعي بتخصيص الأرض وبدء المجسات، كما تشهد مشروعات خدمية متعددة ومنها انشاء مركز الأورام، وغيره من المشروعات، كما تشهد إنشاء نادي كبير يضاهي نادي الجزيرة الرياضي.

وأكد محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب،أن شركة استادات القابضة تعمل وفق رؤية الدولة المصرية على تطوير المنشآت الرياضية في جميع محافظات مصر، لخدمة الأهالي في المحافظات، وتقديم خدمات تناظر المقدمة لأفضل أندية القاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن العمل لا يتوقف ليل نهار في جميع الفروع الخمسة عشر لنادي سيتي كلوب وسيتم افتتاح الفروع تباعا لتكون متاحة للأعضاء.

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