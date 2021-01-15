قطع التيار الكهربائي عن قريتين بمغاغة بالمنيا للصيانة الدورية

أعلنت الوحدة المحــلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا بأنه سوف يتم فصل مغذي كهرباء شارونة وذلك يومي السبت 16 يناير الجاري والأحد 17 من نفس الشهر لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمدة خمس ساعات يوميا.قال المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة إنه سيتم إجراء بعض أعمال الصيانة الدورية المعتـــادة على مغذي كهرباء شارونة علي مدار يوميي السبت والأحد ولمدة خمس ساعات يوميا تبدأ هذه الأعمال من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا حسب البرنامج المعد لذلك على أن يتم التوصيل بعد الانتهاء من الأعمال.أضاف رئيس المركز أن القرى التي سيتم فصل الكهرباء عنها هي قريتي شارونة وعباد شارونة وتوابعهما مشيرا إلى حرص الوحدة المحلية على الانتهاء من هذه الأعمال خلال أقل فترة زمنية وعودة التيار الكهربائي للمنازل والمنشآت فور الانتهاء من أعمال الصيانة.