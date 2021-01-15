رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قطع التيار الكهربائي عن قريتين بمغاغة بالمنيا للصيانة الدورية

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:22 م
قطع التيار الكهربائي
قطع التيار الكهربائي
المنيا ـ على حسين
طباعة
أعلنت الوحدة المحــلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا بأنه سوف يتم فصل مغذي كهرباء شارونة وذلك يومي السبت 16 يناير الجاري والأحد 17 من نفس الشهر لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمدة خمس ساعات يوميا.

قال المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة إنه سيتم إجراء بعض أعمال الصيانة الدورية المعتـــادة على مغذي كهرباء شارونة علي مدار يوميي السبت والأحد ولمدة خمس ساعات يوميا تبدأ هذه الأعمال من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا حسب البرنامج المعد لذلك على أن يتم التوصيل بعد الانتهاء من الأعمال.

أضاف رئيس المركز أن القرى التي سيتم فصل الكهرباء عنها هي قريتي شارونة وعباد شارونة وتوابعهما مشيرا إلى حرص الوحدة المحلية على الانتهاء من هذه الأعمال خلال أقل فترة زمنية وعودة التيار الكهربائي للمنازل والمنشآت فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمريكا تدرج حركة «حسم» فى مصر على قوائم الإرهاب

مصادر: «التعليم» تنتهي من وضع المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الصور

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

صدر حديثا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

قريبا.. «مجانين قصيدة النثر الجزء الثاني» للعراقي حاتم الصكر

«حكايات فردوس وسماحة» جديد الكاتب محمد عبدالحافظ

صدور كتاب «التقاويم فكليا وأثريا» للباحث ملاك نصحي ملاك