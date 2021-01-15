السعودية تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 364.613 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 181 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 356.382 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 3 حالات وفاة جديدة، ليصيح إجمالي عدد الوفيات 6.313 حالة منذ بداية الجائحة.