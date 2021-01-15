تنفيذ مشروعات كهرباء بمركزي أولاد صقر ومشتول السوق بـ 96 مليونا

أوضح المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف علي قطاعات كهرباء الشرقية أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركة القناه لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطة محولات أولاد صقر جهد 11 66 220 ك.ف بتكلفة 42 مليون جنيه حيت بلغت نسبة التنفيذ 95 % ،وكذلك إنشاء محطة محولات مشتول السوق جهد 11 66 220 ك.ف بتكلفة 54 مليون جنيه حيت بلغت نسبة التنفيذ 95 % وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.أضاف المهندس عصام الحسيني أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء موزعي الشهداء وبردين الجديد بمركز الزقازيق، وموزع السدس بمركز الإبراهيمية، وموزع حانوت بمركز كفر صقر، وموزع أحمد حلمي بمركز فاقوس بتكلفة مالية بلغت 220 مليون جنيه.