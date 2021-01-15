«الأوقاف» توفر منح ماجستير ودكتوراه مجانية للأئمة بأسوان

اتفق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مع الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، بحيث تخفض مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول بنسبة 50%.وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية، وذلك لجميع أئمة أسوان دون التقيد بعدد.وطالبت الأوقاف أئمة أسوان من يرغب في التسجيل لهذه المنح؛ تسجيل اسمه في الاستمارة المعدة لذلك بالإدارة التابع لها بداية من الثلاثاء المقبل 19 يناير 2021.جاء ذلك عقب البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم الجمعة، بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان، بشأن برامج تدريب الأئمة بجامعة أسوان، في مجالات اللغة العربية، والإرشاد النفسي، وعلم الاجتماع، ومهارات التواصل الإعلامي.