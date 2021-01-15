رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدر حديثا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:06 م
ديوان شعر
ديوان شعر
خالد حماد
طباعة
صدر حديثا عن دار أبجد للنشر والتوزيع ديوان شعرالعامية بعنوان ( مشاعر مقسومة) للشاعرة فاطمة العالم.

و يحتوى الديوان على ٦٤ قصيدة صغيرة منها" أكبر عيب "، و"من سنة" و"بالضبط"، و"مليان تفاهة"، و"برد الفراق"، و"العاطى الوهاب"، و"يا بنت العالم"، و"عيشه بمبدأ الاحساس"، و"مشاعر مقسومة"، و"عيون الناس"، و"الحنين"، وغيرها.

جدير بالإشارة أن فاطمة العالم كاتبة وشاعرة صدر لها العديد من المؤلفات مثل ديوان شعر أحاسيس، وديوان شعر خواطر، وديوان شعر طبع الحريم، ومذكرات أول فاجرة على الأرض بحث اجتماعى، وملك اليمين فى الدين بحث دينى اجتماعى والعالم وفاطمة مقولات، وبوح عاشقة منمنمات.

موضوعات متعلقة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

مصادر: «التعليم» تنتهي من وضع المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي

الموعد الرسمي لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

صدر حديثا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

«حكايات فردوس وسماحة» جديد الكاتب محمد عبدالحافظ

صدور كتاب «التقاويم فكليا وأثريا» للباحث ملاك نصحي ملاك

«دور المؤسسات الثقافية في دعم ذوي الهمم» بثقافة الأقصر