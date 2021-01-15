صدر حديثا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

صدر حديثا عن دار أبجد للنشر والتوزيع ديوان شعرالعامية بعنوان ( مشاعر مقسومة) للشاعرة فاطمة العالم.و يحتوى الديوان على ٦٤ قصيدة صغيرة منها" أكبر عيب "، و"من سنة" و"بالضبط"، و"مليان تفاهة"، و"برد الفراق"، و"العاطى الوهاب"، و"يا بنت العالم"، و"عيشه بمبدأ الاحساس"، و"مشاعر مقسومة"، و"عيون الناس"، و"الحنين"، وغيرها.جدير بالإشارة أن فاطمة العالم كاتبة وشاعرة صدر لها العديد من المؤلفات مثل ديوان شعر أحاسيس، وديوان شعر خواطر، وديوان شعر طبع الحريم، ومذكرات أول فاجرة على الأرض بحث اجتماعى، وملك اليمين فى الدين بحث دينى اجتماعى والعالم وفاطمة مقولات، وبوح عاشقة منمنمات.