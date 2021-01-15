



مواعيد وشرائح صرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة

وفقا لوزارة القوى العاملة فإن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، فوفقا لوزارة القوى العاملة فإن مواعيد صرف المنحة يوم 17 يناير الجاري، و التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرف منحة شهرية قدرها 500 جنيه لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 للذين لا تشملهم مظلة التأمينات الاجتماعية ليتمكنوا من عيش حياة كريمة خاصة عقب إغلاق بعض الأنشطة التجارية جزئيا بسبب الركود الاقتصادي من جراء انتشار الفيروس القاتل الذي ينتقل بسرعة فائقة بين المواطنين.





الاستعلام عن منحة أكثر الفئات تأثرا من كورونا

أتاحت وزارة القوى العاملة والهجرة طريقين للاستعلام عن المنحة الرئاسية المقدرة ب 500 جنيه شهريا لأكثر الفئات تأثر بانتشار جائحة كورونا العالمية والتي تأثر بها اقتصاد كافة دول العالم أولهما الاستعلام عن طريق الموقع الرسمي للوزارة من خلال هذا الرابط ( من هنا ) وكتابة الرقم القومي للراغب في الحصول على المنحة أو من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي على الرقم 142 ويتم الرد عليه بأحقيته من عدمها في المنحة.

أعداد المستفيدين من المنحة الرئاسية

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن مواعيد وشرائح صرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة الذين ليس لديهم دخل شهري ثابت ولا تشملهم مظلة التأمينات الاجتماعية و تأثروا معيشيا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والبالغ عددهم حتى الآن 2 مليون و 250 ألف مواطن من جميع محافظات الجمهورية.





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مازال البحث مستمرًا عبر مواعيد وشرائح صرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي شروط استحقاق منحة أكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكيفية الاستعلام الإلكتروني عن المنحة الرئاسية.