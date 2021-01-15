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الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جورجيا تسجل 1177 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بفيروس كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:05 م
كورونا في جورجيا
كورونا في جورجيا
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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 245 ألفًا و789 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (جورجيا توداي)، اليوم على موقعها الإلكتروني، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2893 حالة عقب تسجيل 26 وفاة جديدة منذ أمس الخميس، مُضيفة أن العاصمة تبليسي سجلت أكبر عدد من الإصابات على مدار أمس، بحصيلة 469 حالة إصابة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن جورجيا أجرت 12 ألفا و205 مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" فقط خلال 24 ساعة الماضية.

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