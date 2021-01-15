مؤسس «غواصين الخير» يصل الشرقية للبحث عن الشاب الغريق

قال الكابتن إيهاب المالحي، مؤسس مبادرة غواصين الخير، إنه قد وصل بنفسه لقرية الزوامل بمحافظة الشرقية، للمشاركة في البحث عن غريق القرية، لافتًا إلى أن فريق قد وصل أمس لتمشيط الترعة برفقة الإنقاذ النهري.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قد وصل برفقة 4 غواصين للغطس والمشاركة فى البحث عنه، لافتا إلى أن ما جرى أمس كان مشاركة من غواصين الخير فى التمشيط أولً، ثم الغطس اليوم استكمالا للبحث عنه.وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع محمد السيد محمد، الذي غرق إثر انقلاب سيارة كان يستقلها هو ووالده وشقيقه فى ترعة الإسماعيلية الجمعة الماضي بمنطقة الزوامل بدائرة مركز بلبيس.