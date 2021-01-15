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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اليونان: رفع غرامات انتهاك قيود فيروس كورونا إلى 500 يورو

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:03 م
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
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قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن غرامات انتهاك الإجراءات المفروضة من أجل منع انتشار فيروس كورونا سترتفع إلى من 300 يورو إلى 500.

وأضاف ميتسوتاكيس في خطابه اليوم الجمعة، بالبرلمان خلال مناقشة آلية تعامل الحكومة مع الجائحة وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن قطاع البيع بالتجزئة في البلاد قد يبدأ تدريجيًا في الفتح مجددًا الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الضغط الذي يشهده النظام الصحي في البلاد بدأ في التراجع، مع وجود أكثر من 400 سرير بوحدات العناية المركزة شاغرة في الوقت الحالي؛ ما يسمح بالتخفيف التدريجي للإجراءات التقييدية.

وتابع" هناك وسيلة من أجل إعادة الفتح الجزئي لمتاجر البيع بالتجزئة اعتبارا من الاثنين المقبل، وهي نظام المشتريات عن طريق تحديد موعد أو وجود زبائن في المتاجر بعد تقديم الطلبات عبر الإنترنت أو من خلال التليفون، وهو نظام أُستخدم في شهر ديسمبر الماضي في أثناء التحضير لعطلات عيد الميلاد".

ويوجد لدى اليونان في الوقت الحالي ما يقل عن 150 ألف حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، كما تم تسجيل 5 آلاف و387 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في الدولة البالغ تعداد سكانها 11 مليون نسمة.

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