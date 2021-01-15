طارق فؤاد وحلمي عبدالباقي أبرز الداعمين لعلي حميدة في مرضه

علم «الدستور»، أن عددًا من الفنانين يطمئنون على الفنان علي حميدة ويتابعون مستجدًا حالته الصحية خلال تواجده في مستشفى معهد ناصر.ومن أبرز هؤلاء النجوم طارق فؤاد وحلمي عبدالباقي ومصطفي كامل، حيث يقومون بالاتصال به يوميًا لمعرفة تفاصيل حالته الصحية.ويرقد الفنان علي حميدة في إحدي غرف مستشفى معهد ناصر، وينتظر إجراء مسحة ذرية، غدا السبت، لمعرفه آخر مستجدات وتفاصيل حالته الصحية.