«كثير العمل دائم التدخين».. حكايات من رحلة عبد الناصر مع المرض

مر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأزمات مرضية شديدة، حيث كان دائم التدخين وكثير العمل، وكانت الأيام الأكثر حزنا في حياته هي أيام مرضه، حيث مر خلالها بمحطات كثيرة.تقول تحية كاظم، زوجة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في مذكرات دونتها عن أيام المرض في حياة ناصرأنه كان يقوم بمجهود زائد طوال الوقت.. كان يتحدث بالتليفون طوال اليوم فى توجيهات مع القوات المسلحة والوزراء وغيرهم، وقد لاحظ ذلك الطبيب الخاص الصاوى حبيب الذى كان يقضى وقتا فى البيت، ويقوم بتحضير الدواء فى أوقاته وينتظر حتى تنتهى المكالمة".وتضيف: "كنت قد لاحظت المجهود الزائد الذى يقوم به الرئيس رغم أنى لم أكن أعلم عن المرض فى الأيام الأولى إذ كان يطلب وجبات الطعام تجهز على ترابيزة صغيرة فى الحجرة، وأجلس معه ونتناول الطعام سويا.. أى لم يكن يرقد فى السرير كما أعرف عن مرضى القلب.. ويقوم للحمام ويحلق ذقنه كالعادة، ولم يكن يذهب للصالة حيث حجرة الطعام الملحقة بها، أى أنه لم يكن يستريح فى السرير كل الوقت، وأحيانا كان يجلس على فوتيه موجود فى الحجرة فى مكانه للآن".وتتابع تحية: "أخبر الطبيب الخاص الأطباء المعالجين فنصحوه بالراحة التامة لكنه ظل كما هو.. وبعد أقل من أسبوعين كان يطلب الزائر، ويصعد للدور الثانى ويقابله فى المكتب الملحق بحجرته ويجلس معه لوقت.. والمقابلة شغل. وبعد شهر سألنى: هل انتهى عمل الأسانسير؟ فظهر علىّ الارتباك.. فقال: إنى أعلم أنه يجهز فى البيت أسانسير، وقد سألنى الأطباء ووافقت وإنك لم تقولى لى عنه.. فقلت: نعم إنه انتهى العمل فيه.. وقال: غدا ــ إن شاء الله ــ سأنزل للدور الأول".وفى اليوم التالى حضر مقابلة، وظل حوالى شهر يقابل الزوار فى الدور الأول، وأحيانا فى مكتبه فى الدور الثانى، وبعد مضى شهرين حكى لى الرئيس عن مرضه وقال: إنه كان نوبة قلبية لكن حاجة بسيطة الحمد لله.. فقلت: إنى فهمت وكنت أعرف، وابتدأت أشعر بالدموع فخرجت من الحجرة.. بعد شفائه جاء شهر رمضان.. وكان أول مرة يفطر فيه الرئيس ولم يصمه.. يتناول وجبة خفيفة وقت الظهر ويتناول معنا الإفطار وقت المغرب".عودة إلى العمل المكثفتستطرد تحية: "فى شهر يناير سنة 1970 سافر الرئيس لموسكو ورافقه طبيب اختصاصى مع الطبيب الخاص فى زيارة قصيرة لمدة أربعة أيام، استمر الرئيس يخرج فى المساء، ويجتمع بالضباط فى القيادة، ويسهر لساعة متأخرة كما كان يفعل قبل مرضه، كان بعد أن ينتهى من الشغل والمقابلات فى الدور الأول يطلب البالطو وقت الشتاء ويخرج، ولم يقلل من عمله أبدا، وكان الأطباء يطلبون منه الراحة ويقول لهم: إنى أنفذ كل ما تطلبونه من علاج إلا أن أستريح وأقلل من الشغل.. فهذا ليس فى إمكانى تنفيذه".وتستطرد زوجة الراحل: "كان يذهب للجبهة ويجتمع مع المقاتلين ويبقى يوما أو يومين، وفى مرة بعد عودته من زيارة الجبهة قال لى: كنت أتمنى لو أبقى هناك حتى لو أموت.. وكان قد أمضى يومين بين المقاتلين وحرب الاستنزاف على أشدها.. مع المجندين والكثير منهم من خريجى الجامعات والمعاهد ويقومون بعمليات بطولية داخل سيناء، وكان الرئيس عند حدوث خسائر يحزن حزنا شديدا.. وقال لى يوما: عندما أرى خالد ابنى أكاد لا أقدر أن أنظر اليه ويزداد حزنى إذ أراهم مثله تماما ويذكرنى بهم.. وكان خالد وقتها طالبا فى كلية الهندسة جامعة القاهرة. ذهب الرئيس لاستراحة القناطر الخيرية وكنت فى منشية البكرى، وكان يوم عيد ميلاده فى 15 يناير 1970. ذهبت والأولاد لنقضى اليوم معه فى القناطر، وكنا ــ أولاده وأنا ــ كل واحد يقدم له هدية رمزية ونحتفل بعيد ميلاده. ولم يكن يشاركنا أبدا فى الاحتفال، ونحضر حلوى ونضع عليها الشموع ونطفئها كلنا، وكان يخرج من حجرته لينزل للدور الأول فيرى الحلوى على الترابيزة فى حجرة السفرة الملحقة بالصالة فيبتسم ويحيينا وينزل لمكتبه أو يخرج.. وكان البيت يملأ بالأزهار المهداة للتهنئة بعيد ميلاده".تستكمل تحية حديثها: "رجعت بعد الظهر لمنشية البكرى واحتفلنا بعيد ميلاده وأطفأنا الشموع، وظل هو فى استراحة القناطر حيث أمضى يومين، وفى فبراير 1970 ذهبنا بالقطار لأسوان، وكان الرئيس جوزيف تيتو رئيس جمهورية يوغوسلافيا سيحضر ومعه السيدة يوانكا حرمه فى زيارة لمصر، وأبدى رغبته أن تكون مدة إقامته فى أسوان، رافقنا فى الرحلة أنور السادات، وكان الرئيس قد عينه فى منصب نائب رئيس الجمهورية حديثا، كما رافقنا فى الرحلة حسين الشافعى وعلى صبرى وزوجتاهما، أمضى الرئيس تيتو أربعة أيام فى أسوان، وبقينا هناك ورجعنا للقاهرة بعد أن قضينا أسبوعا، لم يكن الرئيس يتنقل داخل الجمهورية بالطائرة، حتى أسوان كان يفضل الذهاب إليها بالقطار، وعند ذهابه إلى إسكندرية يذهب اليها بالسيارة أو بالقطار".