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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس الكيني يبحث مع وزير الخارجية الجزائري العلاقات الثنائية

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:01 م
أوهورو كينياتا
أوهورو كينياتا
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بحث الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم الجمعة، مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن الرئيس كينياتا استقبل الوزير بوقدوم اليوم بالقصر الرئاسي بنيروبي، حيث نقل بوقدوم إلى الرئيس الكيني تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكدًا رغبته الراسخة في تعزيز الشراكة بين البلدين وتعزيز ديناميكية جديدة في البلدين وزيادة التعاون الثنائي.

من جانبه، أشاد الرئيس الكيني بالروابط التاريخية العميقة التي تجمع البلدين والشعبين، والتي ترسخ في نضالهما من أجل إنهاء الاستعمار والتحرر، والتي تتميز بثبات علاقات التضامن والصداقة والتميز والدعم المتبادل، معربا عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بأبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.

وأوضح البيان أن اللقاء تطرق إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالأمن والتنمية في إفريقيا.

وقال البيان إن الجانبين سجلا بارتياح تقارب وجهات النظر والمواقف نتيجة المشاورات المنتظمة بين البلدين،كما أشاد بوقدوم بدور كينيا في تحقيق الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا، وكذلك آمال إفريقيا التي تجسدها من خلال العمل كعضو غير دائم في مجلس الأمن.

وطلب الرئيس كينياتا من بوقدوم نقل تحياته إلى الرئيس تبون وأطيب تمنياته الشخصية بالصحة والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الجزائري.

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