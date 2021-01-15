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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:32 م
طقس القاهرة
طقس القاهرة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، شديد البرودة ليلًا.

ويكون الطقس مائلًا للبرودة على السواحل الغربية نهارًا، معتدلًا على السواحل الشرقية، وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) على فترات متقطعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبا) على مناطق من (السلوم- مطروح- الاسكندرية- رشيد- بلطيم) على فترات متقطعة، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى على البحر المتوسط يؤثر برياح جنوبية غربية على شمال البلاد وامتداد مرتفع جوى على باقى الأنحاء ويتزامن معه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف الـمتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
الإسكندرية 19 12
وادى النطرون 19 12
طنطا 19 11
شبين الكوم 19 11
دمنهور 19 11
بلطيم 19 12
مطروح 19 12
السلوم 19 11
سيوة 19 06
بورسعيد 20 13
دمياط 19 12
الزقازيق 19 11
المنصورة 19 11
الإسماعيلية 20 10
السويس 20 11
العريش 20 10
رفح 19 11
رأس سدر 20 13
نخل 18 03
نويبع 21 16
طابا 18 11
كاترين 17 05
الطور 21 12
شرم الشيخ 22 15
الغردقة 22 16
مرسى علم 22 16
الفيوم 20 11
بنى سويف 20 10
المنيا 20 08
أسيوط 20 08
سوهاج 21 09
قنا 21 09
الأقصر 21 09
أسوان 22 10
إدفو 22 11
أبوسمبل 21 12
الوادى الجديد 20 12
شلاتين 26 16
أبو رماد 25 15
حلايب 23 18
رأس حدربة 24 17.

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