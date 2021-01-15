أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، شديد البرودة ليلًا.ويكون الطقس مائلًا للبرودة على السواحل الغربية نهارًا، معتدلًا على السواحل الشرقية، وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.وتتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) على فترات متقطعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبا) على مناطق من (السلوم- مطروح- الاسكندرية- رشيد- بلطيم) على فترات متقطعة، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى على البحر المتوسط يؤثر برياح جنوبية غربية على شمال البلاد وامتداد مرتفع جوى على باقى الأنحاء ويتزامن معه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف الـمتر والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 20 11الإسكندرية 19 12وادى النطرون 19 12طنطا 19 11شبين الكوم 19 11دمنهور 19 11بلطيم 19 12مطروح 19 12السلوم 19 11سيوة 19 06بورسعيد 20 13دمياط 19 12الزقازيق 19 11المنصورة 19 11الإسماعيلية 20 10السويس 20 11العريش 20 10رفح 19 11رأس سدر 20 13نخل 18 03نويبع 21 16طابا 18 11كاترين 17 05الطور 21 12شرم الشيخ 22 15الغردقة 22 16مرسى علم 22 16الفيوم 20 11بنى سويف 20 10المنيا 20 08أسيوط 20 08سوهاج 21 09قنا 21 09الأقصر 21 09أسوان 22 10إدفو 22 11أبوسمبل 21 12الوادى الجديد 20 12شلاتين 26 16أبو رماد 25 15حلايب 23 18رأس حدربة 24 17.