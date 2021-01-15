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تقارير ومتابعات

«القطار الكهربائي السريع» حلم جديد في عيون الدولة.. والخبراء يؤكدون تحقيقه

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:59 م
القطار الكهربائي
القطار الكهربائي السريع
كمال عبد الرحمن
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خلالِ الأيّام الماضية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تنفيذ منظومةٌ متكاملةٌ للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال نحو 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفةٍ إجماليةٍ قَدرُها 360 مليار جنيه، مع البدء الفوري لتنفيذ الخط الذى يربُط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويُعدّ هذا المشروع إنجازٌ جديدٌ وصرّحٌ ضَخمٌ يُضاف إلى سلسلة إنجازات عملاقة حَدَثت على مدار السنوات الماضية، وتحديدًا مُنذُ 2014 وما زالت ساريةٌ حتَّى الآن، فمنذُ تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصِبُه لرئاسة الجمهورية، واتجهت عيناه صوبًا علىَ إقامة المشاريع وتجديد البنية الإصلاحية في ربوع مصر وأماكنها المُختلفة.

ويأتي هذا المشروع تكملة لنجاحاتٍ عديدة حقّقتها مصر على مدار السنوات الماضية خصوصًا في مجال الطاقة والكهرباء، والتي خاضت شوطًا كبيرًا في بنائها على أرض الواقع.

ويبلغ طول مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة–العلمين)، نحو 460 كم.

ويبدأ المشروع من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب.

ويشمل 15 محطة وهي كالتالي: «العين السخنة- العاصمة الإدارية- 15 مايو- محمد نجيب- جنوب الجيزة- حدائق أكتوبر- أكتوبر- السادات- وادي النطرون- النوبارية- برج العرب- الإسكندرية- العامرية- الحمام- العلمين».

ويضم ٣ محطات مستقبلية وهي: «نفق المشير- محور الضبعة- العميد». وتبلغ السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم ساعة، وسيسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

يقول المهندس سامي إبراهيم - خبير طُرق - إنَّ مصر تسابق الزمن بإنشاء منظومة كهربائية مُتكاملة، وهذا يُعدّ أول مشروع للقطارات التي تعمل بالجر الكهربائي السريع، موضحًا أنَّ مصر لا تجد أي صعوبة في تنفيذ هذا النوع من الأعمال، لأنَّها تمتلك الكثير من الخبرات العالمية في تنفيذ أصعب الأعمال المدنية.

يُضيف إبراهيم، أنَّ هذا المشروع سيدخل ضمن الإنجازات العديدة التي حدثت مُنذُ سنوات في مجال الطاقة والكهرباء، مشيرًا إلى أنَّ مصر أصبح لديها القُدرة على تنفيذ المشروعات دون معاناة.

ويقول المهندس محمد عبد الفتاح، إنَّ مصر ستنجح في تنفيذ أولى خطواتها في إنشاء منظومة القطارات الكهربائية، بالتعاون مع الشركة العالمية «سيمنز» والتي تعاونت مع مصر في العديد من المشروعات الناجحة.

يوضّح عب الفتاح، أنَّ المشروع يمر بعدة مراحل، الأولى أعمال التجهيز والحفر التي تقوم حاليا، والثانية هي إنشاء وبناء مسار المشروع، سواء كان سطحيًا بتجهيز مسار السكة الحديد أو على كوبرى علوى أو نفقي، وموقع محطة عدلي منصور وهى محطة البداية للقطار المكهرب يعمل به نحو ألف ما بين مهندس وفنى وعامل وهى من أضخم المحطات لأنها تربط المترو بالقطار.

تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار، وجارٍ العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار، وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، إضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

وتبدأ الشركة الألمانية في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، بالتزامن مع هذه الأعمال، بجانب تصنيع وتوريد عدد 34 قطار ركاب و10 جرارات نقل البضائع.

ومن المقرر، الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة سيمنز العالمية، وروعي عند تشغيل القطار الكهربائى أن يخدم المدن الجديدة؛ لتلافي حدوث ما تم من نقص في ربط المدن العمرانية الجديدة بخطوط سكك حديدية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه - خلال الأسابيع الماضية - بالتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن مراعاة أقصى درجات الدقة والكفاءة في إطار الاضطلاع بأعمال البنية التحتية في التجمعات السكنية الجديدة لضمان الإدارة الاقتصادية المثلى للطاقة الكهربائية في تلك المناطق.

وشهد قطاع الكهرباء، طفرة غير مسبوقة خصوصًا في السنتين الماضيتين، بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت مصر لديها شبكة عملاقة تحتوي على أكبر مخزون استراتيجي، ويُمكنها تصدير ما تبقى من الفائض إلى دول أخرى، كالسعودية، الأردن، العراق، قبرص، وغيرها من الدول المحيطة.

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