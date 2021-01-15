وزير الأوقاف: يستحب إخراج الزكاة لتدبير العلاج واللقاحات للفقراء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، أهمية الالتزام بفريضة الزكاة باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعى من خلال سد حوائج الفقراء والمحتاجين وتفريج كربهم وخاصة وقت الأزمات والجوائح، لافتًا إلى أنه يستحب إخراج الزكاة عند الكروب والشدائد وتدبير العلاج واللقاحات للفقراء.ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة لحرصه المستمر على مشاركة أهالى المحافظة بالعيد القومى، بجانب الجهود المتواصلة التى تقدمها الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالخير والنفع على المواطن الأسوانى، فضلًا عن دورها الهام فى التوسع لإنشاء وعمارة المساجد ودور العبادة، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة افتتاح 18 مسجدا بمختلف القرى والمدن.كما أشاد محافظ أسوان بالجهود المتواصلة لوزارة الأوقاف وحرصها المستمر على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التى تهدف إلى مواكبة التطور وتسهم فى تجديد الخطاب الدينى ونشر تعاليم الدين الوسطية والسمحة وتحقيق السلام والتعايش السلمى بين جميع أطياف المجتمع المصرى الأصيل.جاء ذلك على هامش ختام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدورة التثقيفية للأئمة بقاعة عروس النيل بأسوان، اليوم الجمعة.بحضوروكيل وزارة الأوقاف بأسوان الدكتور محمد عزت، ولفيف من أئمة أسوان، ومجلس إدارة جامعة أسوان.