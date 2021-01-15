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محافظات

«هاشم»: نسعى لزيادة دعم التعليم قبل الجامعي بـ 22 مليار جنيه

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:57 م
الدكتور سامي هاشم
الدكتور سامي هاشم
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قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستسعى لزياة الدعم لوزارة التربية والتعليم قبل الجامعي بـ 22 مليار جنيه، من أجل مواكبة التعليم عن بعد، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ما استدعى الاعتماد على التعليم عن بعد حفاظًا على الطلاب، مشيرًا أن سيعملون على تطبيق نظام الهجين في التعليم، على أن يعتمد الطلاب على التواصل المستمر مع المعلم من خلال المدرسة والانترنت.

ولفت «هاشم»، إلى أنه سيتم عمل نظام لمتابعة حضور الطلاب على الغرفة الإلكترونية، لتلقي التعليم عن بعد ومتابعة كافة المعلمين في التزامهم بالشرح للطلاب من خلال الغرف الإلكترونية، مع تواجد متابعة من الوزارة لجميع المدارس؛ للتأكد من مدى تطبيق النظام، مؤكدًا على وجود عقوبات رادعة للمخالفين.

وأشار إلى أن لجنة التعليم بالتعاون مع الوزارة يعملان للقضاء على الدروس الخصوصية والتي تستنزف أولياء الأمور، منوهًا بأن التعليم سيكون بالنظام المدمج المباشر والإلكتروني والاعتماد على نظام امتحانات الكتاب المفتوح والإلكترونية، ما يؤدي لمنع الدروس الخصوصية لعدم وجود أي فائدة منها.

وأضاف أن اللجنة ستسعى بزيادة الاعتمادات للمستشفيات الجامعية ودعمها في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، مشيرًا أن اللجنة تضع في ميزانية المستشفيات في حسبانها مواجهة أي ظروف استثنائية في المستقبل وأي ظرف طارئ أو جائحة مثل كورونا.

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