استمرار الإجراءات الاحترازية للمدن الجامعية بجامعة القناة (صور)

أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، على الاستمرار فى عمليات التعقييم والتطهير لكل المنشآت الجامعية من قاعات دراسية ومدرجات ومعامل ومدن جامعية.وأعلن الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم الانتهاء من رش المبانى والمطاعم بالمدن الجامعية للطلبة والطالبات، مؤكدًا على حرص إدارة الجامعة على الاستمرار فى عمليات التطهير والتعقيم حتى فى حالة عدم وجود طلاب، وذلك طبعا للإجراءات الاحترازية بالجامعة.