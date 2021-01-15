لبنان: توفير الأموال اللازمة لشراء 2.7 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا

وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الدكتور حسان دياب، مرسوما بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة في سبيل شراء 2 مليون و730 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من شركات عالمية عبر منصة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية -في بيان اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء وقّع مرسوم نقل اعتماد مالي من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة لتسديد ثمن الدفعة الثانية من قيمة العقد الموقع في 10 أكتوبر من العام الماضي بين وزارة الصحة ومنصة كوفاكس.وأوضحت أنه بمقتضى العقد المبرم، فقد حجز لبنان 2 مليون و730 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من شركات عالمية متعددة، تُضاف إلى 2 مليون و100 ألف جرعة لقاح الذي ستوفره شركة فايزر.وأعلن لبنان أواخر شهر ديسمبر الماضي حجز نحو مليوني جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الكمية الأولية ستغطي 15% ممن يقطنون الأراضي اللبنانية، وأن الدولة ستتيح اللقاح مجانا ابتداء من منتصف شهر فبراير المقبل.