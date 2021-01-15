97 ممتحنًا بدورة التحول الرقمى أون لاين بجامعة القناة

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أنه فى إطار القرارات الجديدة التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ ديسمبر، استكمال الدرسة بنظام التعليم عن بعد بكل الجامعات، اعتبارا من ٢ يناير ٢٠٢١ وحتى بداية إجازة نصف العام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١.وذلك لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا ستعقد دورات التحول الرقمي واختباراتها أونلاين، والتى ينظمها مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز تنمية الموارد البشرية.وأعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فتح باب التسجيل للحصول على "شهادة أساسيات التحول الرقمي" والتي تم تفعيلها بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 18-7-2019 على أن تكون شرطًا أساسيًا لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم - تمهيدي - ماجستير - دكتوراه).علمًا بأن الحجز والتدريب والاختبار سيتم أونلاين. من خلال الرابط التالي:https:bit.ly2D4z2Ffوأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز تنمية الموارد البشرية، أنه لا يسمح نهائيًا بحضور أي طالب إلى مقر المركز، وأن دورة التحول الرقمى مستمرة فقط أونلاين، مشيرًا إلى أن أمس الخميس ١٤ يناير والأحد ١٧ يناير تعقد امتحانات أون لاين بإجمالى عدد ٩٧ ممتحنًا بدوره التحول الرقمي وتستمر إلى الخميس الموافق ١٤ يناير ليصبح إجمالى الممتحنين ١٤١٦ طالبًا.وأفاد الدكتور أمير مهنا، مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الخطة التدريبية التي ينفذها المركز تشمل ٧ دورات تكنولوجية.