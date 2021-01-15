محطات في حياة الزعيم جمال عبد الناصر من النشأة إلى الرئاسة

◄ النشأة

◄ الكلية الحربية تغير مسار حياة جمال

◄ بداية تنظيم الضباط الأحرار

◄ مقاومة الاستعمار بفلسطين

◄ نجاح تنظيم الضباط الأحرار

تحل علينا اليوم في الذكرى الـ103 لصاحب مقولة "إن الإرادة الشعبية هى التى تملك أن تصنع قيادتها" وصاحب الشعبية الطاغية وهو صاحب كل حركات التحرر في أنحاء كثيرة من العالم، وإحدى أيقونات الحرية، هو الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قائد تنظيم الضباط الأحرار الذي خطط وقاد ثورة 23 يوليو 1952 ويوافق اليوم15 يناير ذكرى ميلاد الرئيس الراحل ميلاد عبد الناصر.جمال عبد الناصر من مواليد 15 يناير 1918، عاش عبدالناصر طفولة غير سعيدة، جيث كان هو الابن الأكبر لعبد الناصر حسين الذي ولد في عام ١٨٨٨ في قرية بني مر في صعيد مصر في أسره من الفلاحين، ولكنه حصل على قدر من التعليم سمح له بأن يلتحق بوظيفة في مصلحة البريد بالإسكندرية، وكان مرتبه يكفى بصعوبة لسداد ضرورات الحياة، ففي عام ١٩٢٥ دخل جمال عبد الناصرمدرسة النحاسين الابتدائية بالجمالية بالقاهرة وأقام عند عمه خليل حسين في حي شعبي لمدة ثلاث سنوات، وكان جمال يسافر لزيارة أسرته في العطلات المدرسية، وحين وصل في الإجازة الصيفية في العام ١٩٢٦ علم أن والدته قد توفيت منذ أسابيع ولكن لم يتجرأ أحد من العائلة على إخباره. وتولى جمال بعدها الإنفاق على أشقائه وأسرته بعد تقاعد والده عن العمل.التحق جمال عبد الناصر في عام ١٩٢٩ بالقسم الداخلي في مدرسة حلوان الثانوية وقضى بها عامًا واحدًا، ثم نقل في العام التالي لى مدرسة رأس التين الثانوية بالإسكندرية وفى تلك المدرسة تكون وجدان جمال عبد الناصر القومي وحصل على البكالوريا في القسم الأدبي قرر الالتحاق بالجيش، قدم جمال إلى الكلية الحربية فنجح في الكشف الطبي ولكنه سقط في كشف الهيئة لأنه حفيد فلاح من بني مر وابن موظف بسيط لا يملك شيئًا، ولأنه اشترك في مظاهرات ١٩٣٥ وعقب سقوطه في اختبار الهيئة تقدم إلى كلية الحقوق في جامعة القاهرة ومكث فيها ستة أشهر إلى أن عقدت معاهدة ١٩٣٦ واتجهت النية إلى زيادة عدد ضباط الجيش المصري من الشباب فقبلت الكلية الحربية دفعة في خريف ١٩٣٦ وأعلنت وزارة الحربية عن حاجتها لدفعة ثانية، فتقدم جمال مرة ثانية للكلية الحربية وتوصل إلى مقابلة وكيل وزارة الحربية اللواء إبراهيم خيري الذي أعجب بصراحته ووطنيته وإصراره على أن يصبح ضابطًا فوافق على دخوله في الدورة التالية.تخرج جمال عبد الناصر من الكلية الحربية بعد مرور ١٧ شهرًا، والتحق فور تخرجه بسلاح المشاة وفى عام ١٩٣٩ طلب جمال عبد الناصر نقله إلى السودان، فخدم في الخرطوم ورغم أن الجيش المصري كان في ذلك الحين جيشا غير مقاتل ويقع تحت وطأة الأستعمار إلا أنه بدأ يدخل الجيش طبقة جديدة من الضباط الذين كانوا ينظرون إلى مستقبلهم في الجيش كجزء من جهاد أكبر لتحرير شعبهم، وفى نهاية عام ١٩٤١ بينما كان "روميل" يتقدم نحو الحدود المصرية الغربية عاد جمال عبد الناصر إلى مصر ونقل إلى كتيبة بريطانية تعسكر خلف خطوط القتال بالقرب من العلمين.تم ترقية جمال عبد الناصر إلى رتبة اليوزباشى (نقيب) في ٩ سبتمبر ١٩٤٢، وفى ٧ فبراير ١٩٤٣ عين مدرسًا بالكلية الحربية مما ساعده في ذلك الوقت على قراءة عدد من المؤلفات والكتاب السياسيين كما شهد عام ١٩٤٥ انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية حركة الضباط الأحرار وعقب صدور قرار تقسيم فلسطين في سبتمبر ١٩٤٧ عقد الضباط الأحرار اجتماعًا واعتبروا أن اللحظة جاءت للدفاع عن حقوق العرب ضد هذا الانتهاك للكرامة الإنسانية والعدالة الدولية، واستقر رأيهم على مساعدة المقاومة في فلسطين وقد سافر جمال إلى فلسطين في ١٦ مايو ١٩٤٨، بعد أن كان قد رقي إلى رتبة صاغ (رائد) في أوائل عام ١٩٤٨وقد أصيب بجرح مرتين أثناء حرب فلسطين ونقل إلى المستشفى، ونظرًا للدور المتميز الذي قام به خلال المعركة فإنه منح نيشان "النجمة العسكرية" في عام ١٩٤٩، وبعد رجوعه إلى القاهرة أصبح جمال عبد الناصر واثقًا أن المعركة الحقيقية هي في مصر.وعقب حريق القاهرة وأزمة انتخابات نادي ضباط الجيش، قرر جمال عبد الناصر تقديم موعد الثورة وتم احتلال مبنى قيادة الجيش بكوبري القبة وإلقاء القبض على قادة الجيش الذين كانوا مجتمعين لبحث مواجهة حركة الضباط الأحرار بعد أن تسرب خبر عنها وبعد نجاح حركة الجيش قدم محمد نجيب على أنه قائد الثورة إلا أن السلطة الفعلية كانت في يد مجلس قيادة الثورة الذي كان يرأسه جمال عبد الناصر. وفى فبراير ١٩٥٤ استقال محمد نجيب بعد أن اتسعت الخلافات بينه وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة، وعين جمال عبد الناصر رئيسًا لمجلس قيادة الثورة ورئيسًا لمجلس الوزراء، وفى ٢٤ يونيه ١٩٥٦ انتخب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية بالاستفتاء الشعبي وفقًا لدستور ١٦ يناير ١٩٥٦ ـ أول دستور للثورة، وفى ٢٢ فبراير ١٩٥٨ أصبح جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا وظل جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة حتى رحل في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠.