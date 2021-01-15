أدى فريضة الحج مرتين.. حكايات من حياة عبد الناصر الشخصية

نال من الحب والتقدير ما لم يحظ به أي رئيس آخر في أي دولة في العالم حينها، حيث كان صاحب شعبية كبيرة جعلته لدى الفقراء رمزا لا يصح لأحد المساس به، هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده.وترصد "الدستور" أبرز المحطات في حياته الشخصية.في سنة 1944، تزوج ناصر من تحية كاظم، البالغة من العمر 22 عاما، ولدت لأب إيراني ثري وأم مصرية، وكلاهما توفيا عندما كانت صغيرة. تعرفت على ناصر من خلال شقيقها، عبد الحميد كاظم، وهو صديق لناصر.بعد زفافهما، انتقل الزوجان إلى منزل في منشية البكري، وهي ضاحية من ضواحي القاهرة، حيث عاشا لبقية حياتهما.كان ناصر وتحية يتناقشان في السياسة أحيانا في المنزل، ولكن غالبًا ما كان يفضل ناصر إبقاء حياته المهنية منفصلة عن حياته العائلية، وكان يفضل قضاء معظم وقت فراغه مع أطفاله.لدى عبد الناصر وتحية ابنتان وثلاثة أبناء: هدى، منى، خالد، عبد الحميد، وعبد الحكيم، وعلى الرغم من أنه كان من دعاة السياسة العلمانية، كان مسلما ملتزما، قام بأداء فريضة الحج مرتين، كما كان معروفا بشخصيته الشريفة غير الفاسدة، مما زاد من سمعته بين مواطني مصر والوطن العربي.كانت هوايات ناصر الشخصية هي التصوير، ولعب الشطرنج، ومشاهدة الأفلام الأمريكية، وقراءة الآداب العربية، اللغة الإنجليزية، والمجلات الفرنسية، والاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية.كان لناصر القليل من التصرفات الشخصية التي تسببت في مرضه، مثل التدخين، والعمل لمدة 18 ساعة في بعض الأحيان، ونادرا ما كان يأخذ عطلة، وتم تشخيص حالته بأنه مصاب بداء السكري في أوائل الستينات، وكان أيضا مصابًا بتصلب الشرايين وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.عانى ناصر من نوبتين قلبيتين (في عامي 1966 و1969، وفرضت عليه الراحة في الفراش لمدة ستة أسابيع بعد النوبة الثانية.