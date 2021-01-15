رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبلوماسيان من كوريا الجنوبية واليابان يعقدان محادثات عبر الفيديو كونفرانس

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:53 م
وزارة الخارجية الكورية
وزارة الخارجية الكورية الجنوبية
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن أحد دبلوماسييها عقد صباح اليوم الجمعة، محادثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع دبلوماسي ياباني، لمناقشة الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة كورية مؤخرا على اليابان بتعويض ضحايا الاسترقاق الجنسي من الكوريات خلال فترة الحرب؛ وغيرها من الشئون العالقة بين البلدين.

وجاءت المحادثات التي جرت بين كيم جونج-هان، المدير العام لشئون آسيا والمحيط الهادئ، ونظيره الياباني تاكيهيرو فوناكوشي بعد أسبوع من أمر محكمة سول لطوكيو بتقديم تعويضات بقيمة 100 مليون وون (أي حوالي 91،066 دولارا) إلى كل ضحية من 12 ضحية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني.

وأثار الحكم توترات جديدة بين البلدين، حيث تدعي طوكيو أن قضية الاسترقاق الجنسي تم حلها بموجب اتفاق أبرم بين البلدين في 2015، بيد أنه تعرض لانتقادات بأنه لا يعكس آراء الضحايا وأسرهم.

وقالت الخارجية الكورية في بيان" إن الجانبين أكدا أهمية استمرار التواصل والحوار لحل القضايا العالقة بين كوريا الجنوبية واليابان، كما اتفقت السلطات السياسية بكل البلدين على مواصلة التشاور الوثيق".

وبالإضافة إلى قضية الاسترقاق الجنسي، ناقش الجانبان أحكام محكمة كوريا لصالح ضحايا العمل القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية ما بين عامي 1910 و1945، والقيود اليابانية على الصادرات لكوريا وتعاملها مع مياه محطة فوكوشيما النووية المشعة.

وتحتفظ طوكيو بموقفها المتمثل في أن مسألة العمل القسري تم حلها بموجب معاهدة 1965 التي طبعت العلاقات بين البلدين، على الرغم من أن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية أمرت الشركات اليابانية بتعويض الضحايا.

ويأتي تصاعد التوترات الأخيرة في الوقت الذي ينظر فيه إلى سول على أنها تسعى إلى إصلاح علاقاتها مع طوكيو من أجل خلق زخم جديد لإعادة التواصل مع الشمال، مع عزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على تشديد شبكة التحالف الأمريكية لدعم قيادة بلاده العالمية.

موضوعات متعلقة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

أمريكا تدرج حركة «حسم» فى مصر على قوائم الإرهاب

كورونا يُنهي حياة صيدلانية بعد وضع مولودها الأول بالغربية

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

صدر حديثا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

«حكايات فردوس وسماحة» جديد الكاتب محمد عبدالحافظ

صدور كتاب «التقاويم فكليا وأثريا» للباحث ملاك نصحي ملاك

«دور المؤسسات الثقافية في دعم ذوي الهمم» بثقافة الأقصر