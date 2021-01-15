إيمان السيد تعلن تعافيها من كورونا

كشفت الفنانة إيمان السيد عن تفاصيل الحالة الصحية لها، وتعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" منذ أسبوعين، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقالت الفنانة: "بشكر كل الناس اللي سألت عليا وباعتذر جدًا لو في حد ما عرفتش أرد عليه،أنا بفضل ربنا أحسن كتير ورجعت شغلي، كمان بشكر الناس اللي أجلوا تصويري واستنوني لحد ما صحتي بقت كويسة".وأضافت إيمان السيد: "أنا بخير دلوقتي بفضل ربنا ثم دعواتكم، مكملة بس على علاج الكورتيزون وأدوية السيولة، ومتابعة تحاليل السيولة مع الدكتور كل أسبوعين علشان الجلطات والحمد لله، خلوا بالكم من نفسكم وربنا يحفظنا جميعًا".