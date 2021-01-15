هل «كورونا» يقود إلى إجراءات صارمة وحظر تجوال مرة أخرى؟.. خبراء يجيبون

في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي 2020، أعلنت مصر رسميًا بدء الموجة الثانية لتفشي وباء الكورونا المستجد، ومنذ تلك اللحظة أخذ معدل الإصابة في تزايد بعد انحسارها على مدار شهرين قبل هذا التاريخ. وفي ققزة سريعة في نهاية شهر ديسمبر سجلت وزارة الصحة والسكان 1411 حالة، ليكون هذا أعلى رقم منذ سبتمير، ثم أخذ المنحنى الوبائي لـ«كوفيد -19» في الانخفاض بشكل ملحوظ خلال العشرة أيام الأولى من يناير الجاري.الارتفاع في أعداد المصابين بالفيبروس المستجد، كان أمرًا متوقعًا وفقًا لتنبؤات اللجنة العلمية للمكافحة، اتساقًا مع رؤية منظمة الصحة العالمية بعد انتشار سلالات جديدة للفيروس في أوروبا قادمة من جنوب افريقيا لها قدرة أكبر على الإنتقال والعدوى.تأرجحت أرقام الاصابات منذ الأول من يناير، حتى وصلت 961 حالة في الثاني عشر من الشهر الجاري، وعاد المنحنى الوبائي في الارتفاع ولكن بنسبة بسيطة للغاية حتى سجلت الوزارة اول أمس 996 حالة وفقًا للتحاليل التي تجريها معامل وزارة الصحة والسكان، لكن الخميس كسرنا حاجز الألف حالة مرة أخرى لتبلغ الاصابات الايجابية 1022.هذا الأمر الذي جعل البعض يتساءل: هل سيعود مرة أخرى المنحني الوبائي في الارتفاع؟ وماذا يحدث في الوضع الوبائي في مصر؟ هل نقترب من إجراءات احترازية تشمل حظر تجوال مرة أخرى؟.عقب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الانخفاض في أعداد إصابات كورونا مؤشر حقيقي وانعكاس للحالات الموجودة لكن ليس رقمًا فعليًا لها حسب ما أوضحت لجنة مكافحة الفيروس في أكثر من مناسبة، لافتًا إلى أن مصر في مرحلة تذبذب بين الانخفاض والزيادة في أعداد الإصابات.وأرجع - في حديثه لـ«الدستور»، انخفاض الإصابات إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وما اتخذته الحكومة من قرارات، وقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنشور بالجريدة الرسمية بإحكام قرارات التجمعات والاحتفالات برأس السنة وعلى رأسها فرض غرامة فورية على المتهاونين في ارتداء الكمامة، مشددًا على أهمية الاستمرار في الحرص والحذر.وتابع أن أجهزة الدولة حاليًا إلى أن تنخفض الأعداد فتصل إلى الاستقرار، مشيرًا إلى أنه من الوارد العودة إلى الزيادة مرة أخرى كل ذلك يتوقف على سلوكيات المواطنين، خاصة في الاماكن التي تشهد ارتفاعًا في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجدعلى سبيل المثال القاهرة الكبرى التي يتواتر فيها مؤشر الاصابة في بعض الأحيان ويحدث ما يسمى بـ«التشبع» ويقصد تبه وصول منطقة حد تشبع تزيد في الاصابات حتى تنخفض فترة إلى أن تصل للاستقرار وهذا ما نراه الآن في المنحنى الوبائي.أما الدكتور نهلة عبد الوهاب أستشاري المناعة، فأكدت أن الحديث عن الوصول لذروة الموجة الثانية من كورونا سابق لأوانه ولا يستطيع أحد أن يقرر أو يعرف ميعادها خاصة وأن أعداد الأصابات اليومية زادت في الأيام السابقة بشكل كبير ثم عاودت الانخفاض بشكل تدريجي.ولفتت «عبد الوهاب»، إلى أن أعداد الوفاة أقل بكثير من الموجة الأولى بالرغم من تزايد إعراض الأصابة والتي منها يصيب الجهاز الهضمي الى جانب الأعراض القديمة التي تستهدف الجهاز التنفسي؛ أيضًا ساهم في خفض أعداد الإصابة والوفاة قدرة وزارة الصحة في التعامل مع الموجة الثانية بعد خبرة اكتسبتها من الأولى؛ موضحه أن إعتدال الجو أيضًا وأرتفاع درجة حرارة الجو مقارنة بنفس التوقيت من الأعوام السابقة ساعد في إنحسار الفيروس لتأثره الشديد بالحرارة.وأشارت أستاذة المناعة أن عدد كبير من المواطنين بدأوا يتبعون الإجراءات الاحترازية خوفًا من الأصابة؛ أيضًا ساعد في حصر الفيروس الإجراءات الصارمة التي فرضتها الحكومة من فرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة؛ وقرارات الحكومة بغلق المدارس والجامعات وتأجيل الدراسة.وحذرت من بعض الممارسات الخاطئة التي تساعد في زيادة معدلات الإصابة ولا يلتفت الى خطورتها إلمواطن البسيط أهمها ضرورة فتح نوافذ أثناء ركوب المواصلات العامة، وعدم تشغيل دفاية السيارة مع غلق النوافذ بما يساعد في انتقال الفيروس، أيضًا تشغيل الدفاية بالمنزل وتواجد أكثر من خمس أشخاص داخل الغرفة الواحدة؛ أيضًا عدم الأسراف في إستخدام الكمامات بمعنى الحرص على ارتداءها أثناء السير أو الجري، وهو مايسبب زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم، لذا يجب خلعها عند المشي الانسان بمفرده مع عدم لمس الكمامة ثم لمس محيط العين او الأنف والفم.من جهته أكد دكتور عصام المغازي، استشاري الصدر بعين شمس أن تأكيد الوصول للذروة يستلزم الاستمرار في انخفاض الأعداد لمدة لا تقل عن 10 أيام متواصلة، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد معرفة متى تبدأ ذروة الموجة الثانية ومتى تنتهي لما يصيب هذا الفيروس من تحورات ومستجدات كل يوم، كما لا يستطيع أحد أن يجزم عن علاج أو عقار مناسب ومكافح لهذا الفيروس.وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الأحترازية قدر الإمكان من عسل الايدي بشكل مستمر، والالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد خارج المنزل وتقليل التجمعات والحفاظ على التباعد في اماكن العمل وغيرها؛ موضحًا أن الحصول على اللقاح قد يخفف من خطر الأصابة بالفيروس وهو ما تسعى أليه الحكومة حاليًا من خلال التعاقدات المستمرة مع شركات الأدوية المنتجة للقاح لتوريد شحنات منه لتطعيم الشعب المصري.بينما نوه الدكتور أمجد الحداد، أستاذ المناعة والفيروسات بالمصل واللقاح، بأن مصر لن تصل لذروة الإصابة بفيروس كورونا بشكل حقيقي؛ بسبب ماتتخذه الحكومة من إجراءات تمنع تزايد أعداد الإصابات بعكس دول أخرى تركت منحنى الإصابة لأعلى معدلاته، ما تسبب في تزايد الوفيات مثل السويد وبريطانيا وأنجلترا؛ وهي ما يطلق عليها "سياسة القطيع ".وعن الإجراءات الحكومية التي ساهمت في عدم الوصول لذروة الموجة الثانية يوضح حداد أن سياسة الإغلاق الحزئي من غلق للمطاعم والكافيهات والمدارس والجامعات وتقليل الكثافات داخل المصالح الحكومية وأماكن العمل للحفاظ على تقليل التجمعات؛ أيضًا فرض غرامة على الكمامة من العوامل التي ساعدت في خفض معدلات الإصابة اليومية؛ لذا على المواطن أن يكون قدر المسئولية ويساهم بإلتزامه في خفض معدلات الوفيات والإصابة.وكشفت تقارير صادرة من وزارة الصحة والسكان عن انخفاض معدل الإصابات بنسبة 21% خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر حتى الأسبوع الثاني من شهر يناير الحالي.وقالت التقارير إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات الاشتباه وترددها على المستشفيات بنسبة 15%، كما انخفض المتوسط اليومي لحالات الحجز في الأقسام الداخلية بالمستشفيات بنسبة 11%، وأشارت التقارير إلى انخفاض المتوسط اليومي لحالات الحجز بالرعاية المركزة بنسبة 8%، كما زاد المتوسط اليومي لحالات الشفاء بنسبة 5%، مشيرة إلى انخفاض متوسط حالات الإصابات خلال الفترة الحالية.