سائح أسترالى يشيد بطقس أسوان الدافئ خلال افتتاح معبد إيزيس

أشاد سائح أسترالي خلال زيارته لمدينة أسوان بالطقس الدافئ وشمسها المشرقة، معبرًا عن سعادته البالغة ومدى إعجابه بالنقوش التي يضمها جدران معبد إيزيس، خاصة أنه ضمن أول زائري المعبد بعد افتتاحه مباشرة.جاء ذلك على هامش افتتاح وزير الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معبد إيزيس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به، لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة.