قريبا.. «مجانين قصيدة النثر الجزء الثاني» للعراقي حاتم الصكر

يصدر قريبا عن عن مركز إنسان للنشر والتوزيع "مختارات شعرية.. مجانين قصيدة النثر2" ويضم 62 قصيدة لشعراء يمثلون كل الوطن العربي، تقديم من الناقد والأكاديمي العراقي حاتم الصكر، يمثل تيارات مختلفة لقصيدة النثر العربية، بداية من جيل الرواد والجيل التالي.يشير الشاعر محمد نصر إلى أن كتاب "مختارات شعرية.. مجانين قصيدة النثر 2" يتضمن ملفين، يأتي الملف الأول تحت عنوان "غيمة ماطرة فوق سلم موسيقي" أم الملف الثاني يأتى تحت عنوان "تراتيل على مائدة اللون".ولفت الشاعر محمد نصر إلى أن الديوان يجمع أشكال مختلفة لقصيدة النثر منها ما يعتمد على عنوان رئيس للنص، ومنها من يدخل في النص بلا عنوان، ومنها النص الذي يكتب رأسيا ومنها ما يكتب بشكل أفقي.ومن مقدمة دكتور حاتم الصكر لكتاب مختارات شعرية، مجانين قصيدة النثر 2 "أما النوع التحديثي الذي تبلور عبر (قصيدة النثر)، فقد مثّل التحديث الجذري الذي لا يكتفي بالشكل أو اللغة، بل يجترح مزاياه عبر القصيدة التي تلتقي بما يناسب آلياتها وهدفها.وهي تتنوع ولا تكف عن التجدد ضمن حداثة الكتابة؛ لأنها مشروع شخصي مفتوح لمقترحات تتسع لها القصيدة بعدد أفراد النصوص المكتوبة بها. وذلك يعيد التذكير بالقناعة بوجود قصيدة نثر لكل شاعر.لايمكن إذن فهرسة النصوص في حقول نهائية تتناسل عدديًا داخلها. بل هي ولادات مستمرة لأجيال من النصوص.وأحسب أن قصيدة النثر ستكسب بالمصطلح هوية فارقة لا توفرها لها المقترحات الأخرى التي تلصق بنفسها وصف ( الشعر) أو تضيفها إليه".