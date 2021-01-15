رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبا.. «مجانين قصيدة النثر الجزء الثاني» للعراقي حاتم الصكر

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:45 م
جريدة الدستور
خالد حماد
طباعة
يصدر قريبا عن عن مركز إنسان للنشر والتوزيع "مختارات شعرية.. مجانين قصيدة النثر2" ويضم 62 قصيدة لشعراء يمثلون كل الوطن العربي، تقديم من الناقد والأكاديمي العراقي حاتم الصكر، يمثل تيارات مختلفة لقصيدة النثر العربية، بداية من جيل الرواد والجيل التالي.

يشير الشاعر محمد نصر إلى أن كتاب "مختارات شعرية.. مجانين قصيدة النثر 2" يتضمن ملفين، يأتي الملف الأول تحت عنوان "غيمة ماطرة فوق سلم موسيقي" أم الملف الثاني يأتى تحت عنوان "تراتيل على مائدة اللون".

ولفت الشاعر محمد نصر إلى أن الديوان يجمع أشكال مختلفة لقصيدة النثر منها ما يعتمد على عنوان رئيس للنص، ومنها من يدخل في النص بلا عنوان، ومنها النص الذي يكتب رأسيا ومنها ما يكتب بشكل أفقي.

ومن مقدمة دكتور حاتم الصكر لكتاب مختارات شعرية، مجانين قصيدة النثر 2 "أما النوع التحديثي الذي تبلور عبر (قصيدة النثر)، فقد مثّل التحديث الجذري الذي لا يكتفي بالشكل أو اللغة، بل يجترح مزاياه عبر القصيدة التي تلتقي بما يناسب آلياتها وهدفها.

وهي تتنوع ولا تكف عن التجدد ضمن حداثة الكتابة؛ لأنها مشروع شخصي مفتوح لمقترحات تتسع لها القصيدة بعدد أفراد النصوص المكتوبة بها. وذلك يعيد التذكير بالقناعة بوجود قصيدة نثر لكل شاعر.لايمكن إذن فهرسة النصوص في حقول نهائية تتناسل عدديًا داخلها. بل هي ولادات مستمرة لأجيال من النصوص.

وأحسب أن قصيدة النثر ستكسب بالمصطلح هوية فارقة لا توفرها لها المقترحات الأخرى التي تلصق بنفسها وصف ( الشعر) أو تضيفها إليه".

موضوعات متعلقة

الموعد الرسمي لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الصور

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

صدر حديثا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

قريبا.. «مجانين قصيدة النثر الجزء الثاني» للعراقي حاتم الصكر

«حكايات فردوس وسماحة» جديد الكاتب محمد عبدالحافظ

صدور كتاب «التقاويم فكليا وأثريا» للباحث ملاك نصحي ملاك