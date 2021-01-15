محافظ بنى سويف يستمع لمشاكل المواطنين ويوجه بحلها

استمع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، لعدد من المواطنين عن بعض المقترحات حول بعض الخدمات، ومطالبهم في بعض القطاعات الخدمية.ووجه بشأنها المحافظ المعنيين من الأجهزة التنفيذية من الوحدة المحلية والمديريات الخدمية بسرعة دراسة هذه المطالب على أرض الواقع ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها بحسب المتاح من الإمكانات والموارد ووفق القانون.وكان محافظ بنى سويف قد أدى صلاة الجمعة بمسجد الرضا "المسجد الكبير" بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل،بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات وإحضار المصلية الشخصية"سجادة صلاة" والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.