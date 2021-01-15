تموين الإسكندرية تحرر 304 محاضر متنوعة في 8 إدارات بالمحافظة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة بالإدارات التموينية بالمحافظة، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.وقامت حملات الإدارات التموينية المختلفة تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات موسعة على مستوى الإدارات، أسفرت عن تحرير 304 محاضر متنوعة، في 8 إدارات تموينية بالإسكندرية.حيث قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات أسفرت عن تحرير 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وضبط 3 عبوات عصير سعة العبوة 4 لتر.كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان مدير الإدارة، وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، كما تم سحب 4 عينات دقيق من المطاحن للتحليل.ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة، وإشراف محمد زكريا رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 20 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير عدد 11 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر إدارة مخابز سياحية دون ترخيص.كذلك قامت إدارة تموين شرق برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة، وإشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 16 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 21 محضر عدم حمل شهادات صحية، و14 محضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، ومحضر إدارة مخبز سياحى دون ترخيص.كما قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر تقليد علامات تجارية لشركات شيكولاته التحفظ على 146 كرتونة منتجات مقلدة، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.وعلى صعيد آخر قامت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات، أسفرت عن تحرير 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و17 محضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمستودع بوتاجاز للبيع بسعر أزيد، و6 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين حيازة سجائر مجهولة المصدر.كما قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة وإشراف محمود عقل رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين لمحطات تموين سيارات مخالفة، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.كذلك قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لبقال تموينى مخالف، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، محضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة اعدام أرز ودقيق منتهى الصلاحية، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.