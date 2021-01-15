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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف: إجمالي عدد طلبات التصالح وصل إلى 124 ألفا و234

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:32 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني
بنى سويف - محمد حفيظ
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صرح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى أمس، وصل إلى 124 ألفا و234 طلبا على مستوى المحافظة.

وأشار إلى تعليماته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طليات التصالح لمدة 3 أشهر لتنتهى آخر مارس القادم، طبقا لقانون التصالح، حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما قام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، لتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس 2021.

وشدد محافظ بنى سويف على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

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