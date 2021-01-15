لوحات فنية لتوثيق المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع

تستمر وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وهو من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ضرورة تنفيذها وبأقصى سرعة إنجاز؛ للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا.يأتى ذلك فيما نشر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، مجموعة من الصور توثق المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وذلك للفنان التشكيلى أحمد عبدالجواد، والتي تدور حول الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع وخطوات الإنشاءات.وأكد وزير الموارد المائية والري، على أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، والتأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، حث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.