الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن «حياة كريمة» بجنوب سيناء والبحر الأحمر

تطلق وزارة الصحة والسكان، قافلتين طبيتين، اليوم الجمعة، ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وقالت وزارة الصحة، فى بيان اليوم الجمعة، إن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشارت إلى أن القوافل سيتم إطلاقها في مناطق: وادى سبته ووادى خريزة مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ومرسى حميرة أبرق مركز الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.