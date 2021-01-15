رئيس صناعة البرلمان: أولوياتنا بحث معوقات دعم القطاع وزيادة الصادرات

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت عددا من الأولويات على أجندتها خلال دور الانعقاد الأول من الدورة البرلمانية الجديدة، وحددت أهم الملفات التي يجب أن النظر فيها واعطاء مز من التركيز حولها أهمها ملف الصناعة الوطنية وآليات دعمها خلال الفترة المقبلة.وأشار محمود، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الصناعة المحلية تم توجيه العديد من أوجه الدعم لتنشيط حركة الصناعة في مصر ودعم المستثمرين ومن ثم اثر ذلك إيجابيا على زيادة حركة التبادل التجاري وتقدم مصر من حيث زيادة حركة الصادرات.