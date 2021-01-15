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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرى» تواصل تنفيذ خطة تطوير حدائقها

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:33 م
خطة تطوير كافة الحدائق
خطة تطوير كافة الحدائق العامة
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة تطوير كل الحدائق العامة والمتنزهات التابعة لها بالمحافظات، ومنها قناطر الدلتا، لتكون متنفسا للمواطنين، وذلك في إطار خطة تطوير كل الحدائق، بالإضافة إلى مراجعة جميع مراحل التطوير الجارية، وتطوير المبانى الإدارية والوقوف على أعمال تصنيع مهمات التطوير التي تتم ذاتيا، ومراجعة التصميمات النهائية لمحلات سور حديقة النيل التي سيبدأ العمل بها قريبًا.

وبدأت الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا، الجمعة، أعمال تطوير حديقة البحيرة من تركيب بردورات وتركيب مشايات إنترلوك ومشايات زلطية، وتركيب أسقف برجولات، وتسويات للأرض وزراعة حديات حول المشايات والأشجار النادرة، بالإضافة إلى أعمال النظافة وترتيب مخازن وورش الإدارة ونقل المخلفات، وتصنيع بوابات حديدية لمداخل الحدائق، وصيانة الشبكة الكهربائية وصيانة وأعادة تأهيل للمنشآت والمباني.

 كما انتهت أعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية بجهود ذاتية، من جانب العاملين والاستشاريين من جانب الوزارة وتم إجراء أعمال الصيانة للحدائق، وأصبحت مجموعة منها جاهزة لاستقبال الزائرين عند اتخاذ قرار بإعادة فتح الحدائق، والتى تضم أشجارا فريدة ومعمرة ونادرة مثل النخيل المملوكي، وغيرها من الأشجار التي تبلغ عمرها أكثر من 100 عام.

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