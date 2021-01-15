جولات ميدانية ولقاءات شعبية لنواب المحافظين من أعضاء «التنسيقية» (صور)

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يواصل نواب المحافظين من أعضاء مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجولات الميدانية واللقاءات الشعبية، للوقوف على احتياجات المواطنين، والتأكد من تطبيق القانون، التقرير التالي يرصد نشاط نواب المحافظين في خمس محافظات، خلال الفترة من ١ يناير، حتى الخميس ١٤ يناير الجاري.البداية من قنا، حيث قام نائب محافظ قنا "حازم عمر" بافتتاح ٤ مصانع جديدة بمنطقة هوّ الصناعية، وذلك في وجود المحافظ، وأوضح "عمر" أن المصانع التى تم افتتاحها هى (مصنع العصر للأعلاف بطاقة إنتاجية ٧٢ الف طن سنويا، مصنع ثلج أولاد طلب بطاقة إنتاجية ٥ ملايين لوح سنويا، مصنع بيراميدز للكمامات ولمبات الليد بطاقة إنتاجية سنوية ١٠ ملايين كمامة، مصنع التوحيد للطوب الأسمنتى بطاقة إنتاجية سنوية ٩٥٠ الف طوب مفرغ ومُصمت ) بتكلفة مالية إجمالية للمصانع الأربعة بلغت ٢٩ مليون و٥٠٠ الف جنيه، وساهمت فى توفير العديد من فرص العمل للشباب.وأكد نائب المحافظ على أهمية تنويع الصناعات القائمة في كل منطقة صناعية، لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل لهم، مؤكدًا علي ضرورة تكثيف المشروعات الاستثمارية لإحداث تنمية مستدامة بالمحافظة.وفي جولة أخرى، قام نائب محافظ قنا بتفقد وحدة صحة القلعة والبراهمة بمركز قفط، للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه الأستاذ محمد موسي رئيس مدينة قفط، وتابع نائب المحافظ سير العمل بالوحدتين الصحيتين للوقوف على مدى تقديم الخدمات الصحية ومدى توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوي، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين المترددين وشدد علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وانتقالًا لمحطة أخرى في الصعيد، نتحدث عن بني سويف، نائب محافظ بني سويف"بلال حبش" يتفقد المنطقة التكنولوجية لتعزيز التعاون في مجال دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رفقة المحافظ الدكتور محمد غنيم.وذلك للوقوف على المقومات والامكانات المتوافرة بالمنطقة، وبحث تعزيز التعاون في مجال تحقيق الاستثمار الأفضل للمكان، وذلك ضمن الخطوات العملية للنهوض بالقطاع البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات.وأشاد "حبش"بإمكانيات ومقومات المنطقة التكنولوجية باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية، والتي تستهدف توفير مقومات النهوض بقطاع اقتصادي واعد عالميًا من خلال توفير التجهيزات والبينة التحتية وتأهيل العنصر البشري للعمل في النقلة المحلية بالقطاع وأيضا تصدير العناصر المميزة لدعم جهود الدولة بشكل عام.وفي لقائه بمجموعة مستثمرين "في مجال الهايبر ماركت" بحث نائب محافظ بني سويف إمكانية جذب المجموعة للاستثمار بالمحافظة للدفع بالحركة التجارية وتوفير فرص عمل، وذلك بحضور المحافظ الدكتور محمد غنيم.كما استجاب "حبش" لوالد الطفل المصاب بخلل مناعي بالمحافظة وقام بتوفير تكلفة العلاج له لهذا الشهر كما تواصل مع وزارة الصحة للعمل علي توفير العلاج بشكل دائم للطفل.وعلي صعيد آخر استقبل نائب المحافظ الدكتور قياتي عاشور صاحب أول أبليكيشن مختص بمساعدة الباحثين في إعداد رسائلهم العلمية، تشجيعًا لهذه الجهود التي تتوافق مع توجه الدولة نحو اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية.وبالانتقال إلى محافظة المنوفية، نائب محافظ المنوفية "محمد موسى" يتابع أعمال الرصف والتطوير بمنطقة المستشفى التعليمي بشبين الكوم ويؤكد على المتابعة الدورية لكافة المشروعات،وذلك برفقة المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون.حيث تفقد "موسى" أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة وشدد على الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للرصف، مشيرًا إلى أن الهدف من تطوير المنطقة رفع كفائتها وتيسير الحركة المرورية فضلًا عن توسعة وازدواج الطريق في المسافة من معهد الكبد مرورا بالمستشفى التعليمي والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.وحرصًا على سلامة المواطنين فى ظل فيروس كورونا، أعلن نائب محافظ المنوفية استيراد دفعة جديدة من إسطوانات الاكسجين الطبي ممولة من حساب صندوق الخدمات لدعم قطاع الصحة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه.وأشار "موسى" أن عملية توزيع اسطوانات الاكسجين ستتم علي المستشفيات بنطاق المحافظة وفق الاحتياجات الضرورية والطارئة لكل مستشفى.وفي الوقت نفسه قدم "موسى" الشكر للأطقم الطبية والأجهزة التنفيذية واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا علي جهودهم، مشيرًا إلي أن هناك خلية نحل تعمل علي مدار الساعة للتعامل الفوري لحل أى مشكلة تطرأ فى نقص الأكسجين فى المستشفيات، مع تقديم تقرير يومى مفصل مؤكدا علي أنه لا يدخر جهدًا فى سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى والحفاظ على أرواحهم.ومرورًا بمحافظة الجيزة، جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة "إبراهيم الشهابى" بأوسيم ومنشأة القناطر، حيث تفقد النائب محطتي مياه الشرب بصيدا والقيراطين ومنشأة القناطر ومشروع الرصف والتطوير بطريق جزايه، كما تابع استقبال طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي بمنشأة القناطر.وقد وجه "الشهابي" لمسؤولي الجهات المعنية بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها، وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد، لتحقيق الإستفاده منها للمواطنين. كما تفقد نائب المحافظ مشروع الرصف والتطوير بطريق جزاية بطول ٥٠٠ متر لايجاد السيولة المرورية بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، ومن ناحية أخرى تم تفقد المركز التكنولوجي بمنشأة القناطر لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخلفات البناء.كما وجه "الشهابي" بسرعه الانتهاء من أعمال التطهير للمصرف بالتوازي مع القيام بأعمال التطهير والصيانة لمصرف سقارة ورفع كافه المخلفات بمسار المصرف، وتابع نائب المحافظ خلال جولته بالمدينة، حالة النظافة والإشغالاتمشددًا على رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع المدينة أولًا بأول.ومن الدقهلية، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية بعدد 1000 قرية على مستوى 50 مركزًا إداريًا بالمحافظات المصرية ومنهم 26 قرية بمركز شربين، أكد نائب محافظ الدقهلية "هيثم الشيخ" وذلك في وجود المحافظ، على سرعة انتهاء اعمال كافة الاجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق من جميع الإجراءات الفنية والإدارية والمقايسات الخاصة بمشروعات المبادرة بمدينة وقرى شربين وتسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الجهة القائمة على التنفيذ.وشدد" الشيخ " على ضرورة التزام كل جهة بتنفيذ التكليفات المسندة إليها فى إطار المبادرة المذكورة موضحًا أنه لن يسمح بالتقصير او التقاعس فى هذا الشأن، مشيرًا أن هناك متابعة مستمرة من قبل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لجميع الخطوات التى تتم بشان المبادرة فى جميع المحافظات التى تشملها وليس فى الدقهلية وحدها، مضيفا انه لابد من تضافر جهود الاجهزة بمحافظة الدقهلية لتكون دائما فى المقدمة.وخلال اجتماعه بمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، أكد نائب محافظ الدقهلية على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة مشكلات الكهرباء لمصانع المنطقة حرصًا على الإنتاج وعملًا على راحة المستثمرين.وبشأن مواجهة وحل مشكلات الكهرباء تقرر أن يتم عقد لقاء مصغر بمقر المنطقة الصناعية ومسئولى هندسة الكهرباء، للاتفاق على كافة الخطوات التى من الواجب اتخاذها للقضاء نهائيًا على مشكلات الكهرباء بالمنطقة الصناعية بجمصة خاصة خلال اوقات الفصل والتوصيل، وقال رئيس شركة الكهرباء بأن الحل النهائى لمشكلات الكهرباء بالمنطقة سيتم فور الانتهاء من محطة كهرباء جمصة الجديدة.وختامًا بمحافظة بور سعيد، نائب محافظ بورسعيد "عمرو عثمان" يتابع سير العمل في مشروع ساحة مصر، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشان تكثيف المرور علي كافة المشروعات التنموية والخدمية التي تقام علي ارض المحافظة.وأعلن "عثمان" بأنه تم الانتهاء من توصيل كابلات الكهرباء والتحكم، بالإضافة إلى الانتهاء من البنية التحتية بالكامل والأعمال الخراسانية المطلوبة وجاري العمل بالنافورة الرئيسيه واللاندسكيب وبدء العمل بأعمال الرخام. كما شدد "عثمان" بالإسراع في الأعمال الجارية والالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع.