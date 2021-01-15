محكمة تصرح لسيدة بالطعن في دستورية عدم تطبيق الشريعة المسيحية بالإرث

قضت الدائرة (12 -188 سابقا) شئون أسرة بمحكمة استئناف القاهرة، بتعليق نظر استئناف مقدم من سيدة مسيحية ضد شقيقها، للمطالبة بالحصول على نصيبها من إرث عمتها وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية.وذلك لحين الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1944، والمادة 8751 من القانون المدني، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000، وصرحت لمبدي الدفع بإقامة الدعوى الدستورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم الصادر في 21 ديسمبر 2020، وذلك لمخالفة نصوص تلك المواد لنص المادتين 3 و11 من الدستور، ويأتي ذلك استجابة لطلب المحامية.