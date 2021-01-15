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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تعلن وصول جميع المنتخبات المشاركة فى مونديال اليد

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:27 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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اختتمت الشركة الوطنية مصر للطيران بوصول منتخب البحرين، مساء أمس، رحلاتها الجوية المخصصة لنقل الوفود الرسمية والمنتخبات الدولية المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الحالي.

وصرح الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بنجاح تنظيم هذه البطولة الاستثنائية في ظل جائحة كورونا وبتوجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار، قامت الشركة الوطنية بدور الناقل الرسمي للبطولة والمشاركة في الحملة الترويجية لها علي متن الطائرات وفي مطار القاهرة، وتقديم كل تسهيلات السفر اللازمة والتخفيضات لضيوف مصر المشاركين في مونديال كأس العالم لخروجه بالشكل المشرف لمكانة مصر الدولية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وأضاف أن مصر للطيران على مدى الأربعة أيام الماضية بنقل منتخبات أيسلندا، البرتغال، الكونغو، فرنسا، تونس، كرواتيا، سلوفينيا، المجر، البرازيل، سويسرا، البحرين وعدد كبير من منظمي البطولة وممثلي القنوات الرياضية العالمية والمصورين والإعلاميين لتغطية هذا الحدث الرياضي العالمي، وذلك وسط التزام تام باتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

وتقدم زكريا بالشكر إلى جميع فرق العمل بمصر للطيران المعنية بتنظيم هذه البطولة والمكلفة باستقبال هذه الوفود لتعاملهم الاحترافي مع هذه الرحلات، وعلي حسن أدائهم وتعاونهم المشرف تحت مظلة وزارة الطيران المدني مع كل الجهات والوزارات المعنية بتنظيم الحدث وكذا التنسيق مع كل الأجهزة والعاملين بمطاري القاهرة وبرج العرب، وتمني سيادته ختامًا ناجحًا للبطولة واستمتاع المشاركين بفترة إقامتهم في مصر أثناء البطولة.

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