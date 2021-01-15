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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

سياح لـ«العناني»: مصر دولة آمنة بفضل الإجراءات الصحية المتبعة

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:09 م
الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى
أسوان_إسراء توفيق
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أجرى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، زيارة تفقدية لمتحف النوبة، حيث التقى ببعض السائحين بالمتحف من البرازيل وأمريكا، والذين أكدوا حرصهم على المجئ إلى مصر وخاصة أسوان للاستمتاع بجوها المشمش والدافئ ومشاهدة المعالم الأثرية بها، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

كما أكد السائحين خلال حديثهم مع '' العناني''، أن مصر تعد بالنسبة لهم دولة آمنة للزيارة بفضل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بالمطارات والفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية.

والتقى وزير السياحة والآثار أيضًا بأصحاب الحرف التراثية بأسوان الذين حرصوا على الحديث معه واستعراض مشغولاتهم اليدوية التراثية ذات الالوان الزاهية والمعروفة بمدينة أسوان.

وجاء ذلك على هامش افتتاح وزير الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان،معبد إيزيس بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به، لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة، وذلك بالتزامن مع عيد أسوان القومي بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي، ومرور 50 عامًا على افتتاح السد العالي في عام 1971.

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