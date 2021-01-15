مصدر: روسيا ترفع إنتاج النفط 150 ألف برميل منذ بداية يناير

قال مصدر بالقطاع اليوم الجمعة إن روسيا رفعت إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز 150 ألف برميل يوميًا إلى نحو 10.19 مليون برميل يوميًا في الفترة من أول يناير إلى 14 من الشهر نفسه مقارنة مع ديسمبر إذ خفف منتجون عالميون قيودًا على الإنتاج.وبحسب بيانات رسمية، بلغ إنتاج النفط ومكثفات الغاز 10.04 مليون برميل يوميًا في المتوسط في ديسمبر.