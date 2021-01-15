افتتاح 5 مساجد جديدة في القنطرة غرب بالإسماعيلية (صور)

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، 5 مساجد جديدة، اليوم الجمعة، بمركز ومدينة القنطرة غرب في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.وأناب الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، الشيخ مجدى عاشور، مدير إدارة أوقاف القنطرة في افتتاح 5 مساجد، فى مركز ومدينة القنطرة غرب بعد إحلالها وتجديدها وهي مستشفى الخلفاء الراشدين بقرية أبوخليفة بالقنطرة غرب ويقام على مساحة 132 مترا بتكلفة 800 ألف جنيه بالجهود الذاتية ومسجد الإيمان بالكيلو 16 بالقنطرة غرب والمقام على مساحة 180 مترا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه بالجهود الذاتية.ومسجد الرحمة بالكيلو 11 المنشار بالقنطرة غرب والمقام على مساحة 130 مترا بتكلفة 795 ألف جنيه بالجهود الذاتية، ومسجد المتقين بخط البحر بالقنطرة غرب والمقام على مساحة 150 مترا بتكلفة مليون جنيه بالجهود الذاتية، ومسجد عباد الرحمن بقرية البياضية بالقنطرة غرب والمقام على مساحة 150 مترا بتكلفة 386 ألف جنيه بالجهود الذاتية.