رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية «السماء المفتوحة»

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:02 م
السماء المفتوحة
السماء المفتوحة
ا ش ا
طباعة
أعلنت روسيا انسحابها من اتفاقية "السماء المفتوحة" التي أبرمت عام 1992، بعد أن غادرتها الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي.

وشددت الخارجية الروسية في بيان أوردته وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة على أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في 22 نوفمبر الماضي جاء بذرائع واهية، مؤكدة أن ذلك نسف توازن مصالح الدول الأطراف في الاتفاقية وألحق ضررا كبيرا بفعاليتها وقوض دورها كآلية لتعزيز الأمن والثقة.

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي طرح مقترحات جوهرية تتماشى مع البنود الأساسية للاتفاقية بهدف إنقاذها من الانهيار في الظروف الجديدة، لكنها للأسف لم تحظ بدعم حلفاء الولايات المتحدة.

وتابع البيان أنه في ظل غياب التقدم في إزالة العوائق التي تحول دون استمرار سريان الاتفاقية في الظروف الجديدة، تم تفويض وزارة الخارجية بالإعلان عن بدء الإجراءات الداخلية في سبيل انسحاب روسيا من اتفاقية السماء المفتوحة، ولدى استكمالها سيتم إبلاغ جهات الإيداع بذلك.

وتسمح اتفاقية "السماء المفتوحة" التي تضم أكثر من 30 دولة بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

وأصبحت الاتفاقية هي الثالثة دوليا في مجال الرقابة على الأسلحة وانسحبت منها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب التي سبق أن تركت عام 2018 الاتفاق النووي مع إيران، ثم خرجت العام الماضي من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987، كما أصبحت اتفاقية "ستارت الجديدة" التي تنقضي فترة سريانها في فبراير القادم على وشك الانهيار أيضا، رغم مبادرة موسكو لتمديدها عاما إضافيا.

موضوعات متعلقة

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

الموعد الرسمي لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

«فيفا» يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

بيع مفتاح زنزانة نابليون مقابل 92 ألف يورو

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

«حكايات فردوس وسماحة» جديد الكاتب محمد عبد الحافظ

صدور كتاب «التقاويم فكليا وأثريا» للباحث ملاك نصحي ملاك

«دور المؤسسات الثقافية في دعم ذوي الهمم» بثقافة الأقصر

معرض كتب لإصدارات قصور الثقافة بالفيوم