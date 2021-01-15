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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لترشيد المياه.. «الرى» تواصل تأهيل ترع الدقهلية وبنى سويف

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:11 م
تبطين الترع
تبطين الترع
وائل القمحاوى
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تستمر وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وهو من ضمن المشروعات القومية الكبرى التي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضرورة تنفيذها وبأقصى سرعة إنجاز للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة في ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا.

وواصلت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع مختلفة، وبدأت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، الجمعة، عملية تأهيل ترعة الرملة بزمام هندسة رى بسنديله بطول 11.9 كيلو متر، بينما بدأ قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي، أعمال تأهيل وتبطين ترعة فرع محمود، وتأهيل ترعة السحارة الرئيسية، وتأهيل وتبطين ترعة من منقريش، وتبطين ترعة أهوة، التي تنفذها الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري ببنى سويف، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.

كان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قد أكد أهمية المشروع في ترشيد استهلاك المياه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومي لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، والتأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

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