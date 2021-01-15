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محافظات

«الوزيري»: أعمال ترميم معبد أيزيس شملت الأرضيات والأعمدة

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:58 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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أوضح الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال ترميم معبد إيزيس شملت ترميم الأرضيات والأعمدة وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.

وجاء ذلك على هامش افتتاح وزير الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معبد إيزيس بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به، لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة.

وأستمعا الوزير والمحافظ الى شرح مفصل من إيمان زيدان، مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، عن ما تم من أعمال لتطوير الخدمات السياحة بالمعبد حيث تم وضع لوحات تفسيرية، وإرشادية وخريطة بالمقاصد السياحية بالمحافظة ولوحات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير مطوية عن المعبد باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم عمل "QR code" لتحويل الزائر على صفحة معبد إيزيس، على الموقع الالكتروني للوزارة لمزيد من المعلومات والصور عنه.

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