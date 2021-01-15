فلسطين تسجل 822 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة الماضية.وقالت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إنه تم تسجيل 27 وفاة و1646 حالة تعافٍ جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.