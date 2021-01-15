«التعاون الإسلامي» تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة باتجاه السعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية، إذ تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.وأكد العثيمين في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة تأييد المنظمة جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (مفخخة) والزوارق المفخخة المسيرة عن بعد.